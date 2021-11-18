Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Франции и ФРГ словом "достали"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Публикацию своей переписки с коллегами из ФРГ и Франции глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил в том числе словом "достали".

"Мы все люди. Можно сказать - достали, - сказал министр в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы, естественно, не впадаем ни в какое уныние. Просто самим же моим коллегам не очень прилично себя таким образом вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел ["нормандского формата"], делали арогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления: "Все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет". Примерно так".

Лавров также напомнил, что в разговоре президента России Владимира Путина с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер в ответ на настойчивые призывы к министерской встрече сказал, что поручит главе МИД РФ "посмотреть, как здесь можно действовать". "Но весь разговор перед этим заключался в том, что ни одно решение предыдущих саммитов, министерских встреч нормандского формата не было выполнено исключительно киевским режимом", - резюмировал глава МИД РФ.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в "нормандском формате". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно "нормандского формата", чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.