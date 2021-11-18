Лавров: Россия отмечает большую близость позиций с Узбекистаном по Афганистану

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан демонстрируют совпадение или большую близость позиций по многим вопросам международной повестки, в том числе и по Афганистану. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Мы с удовлетворением отмечаем совпадение или большую близость наших позиций по основным направлениям глобальной, региональной повестки дня. Это в полной мере относится и к ситуации в Афганистане, которая сейчас у всех на слуху и которой мы активно занимаемся", - отметил министр.

Лавров напомнил, что в 2022 году РФ и Узбекистан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. "Мы дорожим фундаментальными принципами, которые лежат в основе этих связей - принципы союзничества, стратегического партнерства. Они прошли проверку временем и демонстрируют высокую динамику по всем азимутам", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, товарооборот между странами растет впечатляющими темпами, энергично осваивается промышленная кооперация и укрепляются связи в сфере инноваций и высоких технологий. Россия и Узбекистан ведут насыщенное межрегиональное и межотраслевое сотрудничество, а совместные проекты в образовательной и культурно-гуманитарной сферах привлекают повышенный интерес граждан обеих стран.