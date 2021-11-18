Постпред РФ: Запад не услышал призыв ООН к приостановке санкций в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Призывы ООН к государствам о приостановке в условиях пандемии односторонних санкций в сфере поставок продовольствия, лекарств и средств борьбы с COVID-19 не были услышаны странами Запада, продолжающими применять незаконные методы запугивания и давления. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в выступлении на вебинаре, посвященном теме демократии и прав человека. Организаторами мероприятия выступили дипломатические миссии РФ и Китая.

Гатилов обратил внимание на тот факт, что в мире нарастают противоречия, и в этих условиях "западное менторство становится все более одержимым, репрессивным и даже агрессивным". Несмотря на пандемию и явную потребность в консолидации усилий мирового сообщества в решении мировых проблем, западные страны не отказываются от "незаконных методов запугивания и давления". "Остались не услышанными призывы генерального секретаря ООН, верховного комиссара ООН по правам человека, а также некоторых специальных процедур Совета ООН по правам человека (СПЧ) о приостановке односторонних принудительных мер в отношении поставок продовольствия, лекарств оборудования, необходимого для борьбы с вирусом, а также связанных с ними финансовых транзакций", - констатировал глава российского диппредставительства.

Западные столицы, подчеркнул он, "упорно игнорируют" губительное воздействие незаконных ограничений на права человека. "Это не просто политизация гуманитарных вопросов. Как представляется, такое поведение обусловлено стремлением воспользоваться пандемией для наказания "нежелательных" правительств", - констатировал Гатилов. Дипломат напомнил, что для достижения этой "деструктивной цели" используются различные международные форумы, включая Совет ООН по правам человека. При этом так называемые "старые ведущие демократии" используют СПЧ для сведения счетов со странами, которые проводят независимую политику. Гатилов высказался за укрепление "принципа сотрудничества в работе Совета" и за "честный, взаимоуважительный и равный диалог по насущным вопросам".

В марте 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что странам Группы двадцати необходимо отметить санкции против других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией. "Санкции не должны быть препятствием для срочной доставки (в другие страны - прим. ТАСС) необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом", - подчеркнул он.