Лавров заявил, что на полях российско-узбекистанского саммита подпишут 18 документов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Восемнадцать документов, затрагивающих сотрудничество в различных областях, планируется подписать в рамках встречи президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева 19 ноября в Москве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Также на полях встречи наших президентов подписывается 18 документов, которые нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества в самых разных областях, в частности, хотел бы выделить соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, документы по углубления сотрудничества в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства", - сказал он.

Как отметил министр, в ходе визита президента Узбекистана в РФ будет также принято крупное политическое совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. "Также вчера и сегодня в привязке к саммиту с успехом прошло несколько важных мероприятий - форум межрегионального сотрудничества, на котором выступили президенты по видеосвязи, образовательный форум и медиафорум. Каждый из этих форумов проводится уже второй раз, тем самым становится традиционной частью нашей насыщенной межгосударственной повестки", - добавил Лавров.

Кроме того, российский министр указал, что по итогам его переговоров с коллегой из Узбекистана будет подписано соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной безопасности, а также меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. "Это два очень актуальных аспекта тех событий, которые развиваются в современном мире и отражают эти направления нашего сотрудничества, те риски и угрозы, которые появляются в киберпространстве и в сфере биологической безопасности, - продолжил Лавров. - Мы также примем программу сотрудничества между нашими двумя министерствами на 2022-2023 годы. Она насыщена мероприятиями и задает вектор для скоординированного продвижения на международной арене как общих интересов России и Узбекистана, так и национальных приоритетов каждой из наших стран".