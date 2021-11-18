Конференция в честь 30-летия дипотношений Израиля и РФ прошла в университете Бен-Гуриона

БЕЭР-ШЕВА /Израиль/, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Конференция по случаю 30-летия восстановления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Израилем состоялась в четверг в Университете им. Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева на юге еврейского государства. В ней приняли участие общественные и политические деятели двух стран, ученые, дипломаты, посол РФ Анатолий Викторов и израильский министр строительства и жилищной политики Зеэв Элькин.

"Сегодня в Университете имени Давида Бен-Гуриона в Негеве состоялось мероприятие, посвященное 30-летию восстановления дипломатических отношений между нашими странами. Это было мероприятие, которое совмещало в себе научную часть с докладами, обменом мнениями и информацией, обсуждением перспектив сотрудничества, с торжественной частью, в ходе которой выступили, в частности, представители МИД и руководства университета Бен-Гуриона", - рассказал российским журналистам посол РФ в Израиле. "От российской стороны удалось обеспечить очное участие депутата Госдумы, прославленного хоккеиста и ныне известного политического деятеля Вячеслава Фетисова", - добавил Викторов.

"30 лет назад была открыта новая глава в наших отношениях. За эти 30 лет они выдержали испытание временем. Не происходит никаких нежелательных изменений в наших отношениях, наоборот, встреча на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в конце октября в Сочи подтвердила преемственность отношений между нашими странами, преемственность политики израильского руководства в отношении России", - продолжал дипломат. "Есть взаимная заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, резервов много, в частности, в новых технологиях, инновациях. Интенсивно готовится очередное заседание смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - добавил посол.

"30 лет, с одной стороны, мало, с другой стороны, это уже серьезный срок", - отметил израильский министр. "Динамика в отношениях с Россией очень позитивная, [имеется] очень много успехов", - добавил Элькин, отметив, что "есть на повестке дня и серьезные задачи". По его словам, экономические показатели сотрудничества во время кризиса, связанного с ковидом, снизились, "но в первой половине [2021 года] мы уже вернулись к докризисным показателям". "Ожидается, что в этом году торговый оборот между Израилем и Россией будет уже более 3 млрд долларов", - продолжал министр, добавив, что стороны "работают очень интенсивно над зоной свободной торговли".

Элькин, который сопровождал премьера Нафтали Беннета во время визита в Сочи 22 октября, выразил убежденность, что первая личная встреча лидеров двух государств "закрепила преемственность [отношений] между Россией и Израилем". Новое правительство еврейского государства во главе с Беннетом пришло к власти 13 июня 2021 года. По словам министра, между Израилем и РФ сохраняются "все механизмы диалога и предупреждения" в плане координации действий по Сирии.

История вопроса

Дипломатические отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года, но были прерваны 10 июня 1967 года после начала Шестидневной войны. В 1985 году начались переговоры о восстановлении связей, двумя годами позже возобновились контакты по консульской линии, а в октябре 1991 года дипотношения были восстановлены в полном объеме.