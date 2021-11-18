Россия ждет конкретику по предложениям ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. РФ хотелось бы услышать конкретику по предполагаемым предложениям ФРГ и Франции о встрече глав МИД в "нормандском формате", от которых Россия якобы отказалась. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление представителя МИД ФРГ о том, что Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в "нормандском формате", которые РФ якобы отвергла.

"Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список", - написала в четверг Захарова в Telegram-канале.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в "нормандском формате". Официальный представитель МИД РФ пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно нормандского формата, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.