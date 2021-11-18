Путин поручил провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипотношений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - сказано в указе.

Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Расположено на архипелаге, наиболее крупными островами которого являются Сан-Кристобаль, Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель, Нью-Джорджия и Шуазель. Является независимым государством (член ООН с 1978 года) в составе Содружества, возглавляемого Великобританией.