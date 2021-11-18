Песков: попытка Киева решить проблему Донбасса силой станет шагом к очередной катастрофе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Попытка украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами стала бы шагом к очередной катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он обратил внимание на то, что сейчас "налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО" в сторону российских границ. В то же время Украина, как отметил представитель Кремля, "накачивается натовскими вооружениями": США, другие страны альянса посылают туда новейшие системы вооружения.

"Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - подчеркнул Песков.

Для России все это является "красными линиями", пояснил он. И Москва на этом фоне принимает "достаточно решительные меры", которые отчетливо фиксируют ее оппоненты, подытожил пресс-секретарь президента РФ.