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Песков: попытка Киева решить проблему Донбасса силой станет шагом к очередной катастрофе

По словам пресс-секретаря президента, Украина "накачивается натовскими вооружениями"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Попытка украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами стала бы шагом к очередной катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он обратил внимание на то, что сейчас "налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО" в сторону российских границ. В то же время Украина, как отметил представитель Кремля, "накачивается натовскими вооружениями": США, другие страны альянса посылают туда новейшие системы вооружения.

"Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - подчеркнул Песков.

Для России все это является "красными линиями", пояснил он. И Москва на этом фоне принимает "достаточно решительные меры", которые отчетливо фиксируют ее оппоненты, подытожил пресс-секретарь президента РФ.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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