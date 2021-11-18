Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии Сийярто

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сиярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - сказано в указе.

Петер Сийярто занимает должность министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года.

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