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Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии Сийярто

Петер Сийярто занимает должность министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить Сиярто Петера - министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии", - сказано в указе.

Петер Сийярто занимает должность министра иностранных дел и внеэкономических связей Венгрии с 2014 года.

В новость была внесена правка (21:48 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрия
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