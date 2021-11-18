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Кадыров назначил новых министров и вице-премьеров

Глава Чечни выразил уверенность, что изменения помогут улучшить работу ведомств

ГРОЗНЫЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров согласовал назначение двух новых вице-премьеров и четырех министров, кандидатуры которых ранее предложил председатель правительства региона Муслим Хучиев. Об этом в четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Ранее возглавлявший региональный Минздрав Эльхан Сулейманов стал заместителем председателя правительства республики, в министерстве его сменил Идрис Байсултанов. В свою очередь на освободившуюся должность министра образования и науки Чечни назначен Хож-Бауди Дааев, который занимал должность вице-премьера, курирующего социальный блок.

"Кроме того, мы приняли решение назначить Рустама Шаптукаева министром экономического, территориального развития и торговли ЧР. Ранее он занимал должность министра промышленности. Вернули статус вице-премьера министру финансов Султану Тагаеву. На место министра промышленности и энергетики региона предложено назначить бывшего представителя главы ЧР в Липецкой области Адама Хакимова", - написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что изменения помогут улучшить работу ведомств, а у кандидатов на государственные должности будет новое видение решения поставленных задач.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный Кавказ
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