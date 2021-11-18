Песков: среди тем контактов Путина и Байдена будут Украина и активность НАТО у границ РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Темы Украины и активности НАТО у российских границ будут в повестке готовящихся контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Естественно, Украина. Много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями вооруженных сил НАТО, стран НАТО у наших границ", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о тематике будущих переговоров.

По его словам, действия НАТО не могут оставлять Москву равнодушной и вызывают обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер. "Но, принимая эти меры, мы все-таки действуем на своей территории", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, в каком виде пройдут переговоры Путина и Байдена, Песков отметил, что "более предпочтительным является для начала видеоформат", но все будет зависеть от решений глав государств. По словам Пескова, по срокам контактов пока определенности нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.