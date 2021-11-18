Патрушев полагает, что новые переговоры Путина и Байдена могут состояться в 2021 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что следующие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могу состояться уже в 2021 году.

Патрушев выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя странами не будут затягиваться. "Полагаю, что в этом [году]", - сказал секретарь Совбеза РФ в четверг в комментарии Первого канала, отвечая на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров.

Накануне Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как сообщала пресс-служба аппарата российского Совбеза, они договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами. Отмечалось, что переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.