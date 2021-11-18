Замглавы МИД и президент ЮАР обсудили планы участия страны в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили на встрече в четверг перспективы углубления отношений двух стран, а также планы по "весомому" участию страны в предстоящем саммите Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Богданов передал лидеру ЮАР личное послание президента РФ Владимира Путина. "В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс актуальных вопросов дальнейшего развития российско-южноафриканских традиционно дружественных отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных областях. Особое внимание было уделено согласованию шагов по подготовке и проведению запланированного на осень 2022 года второго саммита Россия - Африка с прицелом на весомое участие ЮАР в этом форуме", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили обоюдный настрой на углубление доверительного политического диалога, эффективную координацию действий на различных международных площадках, в том числе в ООН, БРИКС и Группе 20.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Второй саммит, намеченный на осень 2022 год, должна принять африканская сторона.