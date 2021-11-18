La Repubblica предложила Захаровой "чаще публиковаться в ней"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари, опубликовавший статью о "гибридной войне РФ", которую официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "восхитительной чушью", ответил ей на критику публикации предложением "чаще публиковать на страницах издания позицию министерства".

"Сегодня утром он прислал письмо, сказал, что оставляет на мое усмотрение его обнародование, письмо было краткое <...> [Это было] предложение чаще публиковаться на страницах его издания", - рассказала Захарова "РЕН-ТВ" в четверг.

По словам Захаровой, основной задачей ее критики статьи не было донесение официальной позиции МИД РФ о публикации. "Это был призыв, мой призыв к итальянскому главному редактору быть ближе к своим персональным обязанностям", - сказала она.

В среду Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала статью Молинари, обвинив его в отсутствии фактчекинга и назвав публикацию "наглой ложью". Официальный представитель МИД РФ добавила, что никакой "гибридной войны русских" нет и она "является выдумкой автора".