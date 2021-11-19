Косачев назвал вмешательством в чистом виде резолюцию о непризнании Путина президентом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В основной закон РФ в прошлом году были внесены более 200 изменений. Они, в частности, предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Поправки вступили в силу после того, как были одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании по внесению изменений в основой закон.