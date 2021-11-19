Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале кабмина.

Согласно сообщению, в зоне ответственности Белоусова будут "вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу". В правительстве напомнили, что Мишустин в сентябре поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития, документ должен быть внесен к 15 декабря. Белоусов будет осуществлять общую координацию работы.

"За идеологом административной реформы вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко официально закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета", - продолжили в кабмине. Кроме того, Григоренко будет координировать работу Аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабинета министров (раньше эта обязанность была закреплена за вице-премьером Дмитрием Чернышенко).

Дополнительные полномочия появились и у Чернышенко. За ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты" (до этого курировал Григоренко), созданной для координации коммуникационной работы по нацпроектам, а также образовательного фонда "Талант и успех", учрежденного в 2014 году для поддержки одаренных детей. Чернышенко также будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является одноименный образовательный центр. В кабмине добавили, что вице-премьер продолжит руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

"Решение [по распределению дополнительных обязанностей] принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", - заключили в правительстве.

Согласно данным на сайте кабмина, в настоящее время в обязанности Белоусова входит координация работы федеральных органов исполнительной власти в части поручений по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития РФ и по достижению национальных целей развития. Григоренко отвечает за организацию планирования работы правительства, в том числе за контроль за исполнением федеральными органами власти решений, принимаемых кабмином. Чернышенко координирует работу по разработке и реализации нацпрограммы "Цифровая экономика", а также отвечает в правительстве за науку и образование.