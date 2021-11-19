Комиссия СФ 29 ноября обсудит с МИД использование понятия демократии для вмешательства

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сенаторы в преддверии "Саммита за демократию" 29 ноября обсудят с участием МИД РФ вопрос об использовании понятия "демократия" для вмешательства в суверенные дела других государств на заседании временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава комиссии Андрей Климов.

"29 ноября мы планируем рассмотреть на своем заседании вопрос о том, как понятие демократии используется для вмешательства в суверенные дела других государств, главным образом Соединенными Штатами Америки. Они там наметили в начале декабря так называемый саммит демократии, и в этой связи не худо бы напомнить и нам, и миру, что там на самом деле творится под видом демократии", - рассказал сенатор.

По его словам, на обсуждение приглашен заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а также эксперты.

"Мы хотим обратить внимание на то, как псевдодемократические термины используются для абсолютно варварских, противоправных акций, направленных на очень многие страны мира", - сказал Климов.

В частности, он привел в пример использование американскими парламентариями термина "легитимизация". "Мы заметили, что американские ставленники, часть иноагентов, хорошо тут известных, стали часто употреблять слово "легитимизация". Есть слово "законность", есть понятия "законно" или "незаконно". А слово "легитимизация" от лукавого, потому что некто дает оценку законности другим государствам, другим системам, не имея на это права", - подчеркнул глава временной комиссии СФ.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Турции, Египта и ряда других стран на саммит не приглашены.