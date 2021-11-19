Климов назвал пиаром в преддверии "саммита за демократию" резолюцию о непризнании Путина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае, если он решит баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, является попыткой американских парламентариев попиариться в преддверии намеченного на начало декабря "саммита за демократию". Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Я полагаю, что сенаторы решили отпиариться накануне так называемого саммита за демократию, который организуют под [президента США] Джо Байдена. Им надо чем-то отметиться. Видимо, они решили отметить эту историю обсуждением проекта резолюции в Конгрессе", - предположил Климов.

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В основной закон РФ в прошлом году были внесены более 200 изменений. Они, в частности, предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Поправки вступили в силу после того, как были одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании по внесению изменений в основой закон.