В аппарате правительства появился департамент проектной деятельности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Департамент проектной деятельности создается в аппарате правительства РФ, чтобы усовершенствовать мониторинг реализации государственных программ, нацпроектов и иных приоритетных инициатив. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале кабинета министров.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства департамента проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая структура заменила упраздненный департамент организации проектной деятельности. "Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства по мониторингу реализации государственных программ, национальных проектов, национальных целей развития, утвержденных президентом, и иных приоритетных проектов, в том числе 42 стратегических инициатив", - указали в кабмине.

Одной из основных задач департамента станет расширенный мониторинг реализации мероприятий и достижения показателей при отслеживании рисков их отклонения от графика и обратной связи с гражданами.

О системе мониторинга

Ранее в правительстве отмечали, что уделяют особое внимание эффективности каждого бюджетного рубля, который идет на нацпроекты. Чтобы повысить качество управления реализацией мероприятий, используется новая автоматизированная система мониторинга и анализа нацпроектов.

В ней ответственные министерства формируют отчетные данные по проектам, а Минэкономразвития отслеживает это и анализирует результативность. Процесс полностью автоматизирован, данные для изучения запрашиваются из систем первоисточников.

Как поясняли в кабмине, новая система мониторинга также позволяет заранее прогнозировать возможные риски и как можно раньше адекватно на них реагировать, не давая запланированным мероприятиям отклоняться от графика.

О Левитской

Юлия Левитская - действительный государственный советник 3-го класса. Окончила Государственный университет управления. Является квалифицированным специалистом по информационной безопасности и администрированию в цифровой экономике.

Работала в Федеральной налоговой службе, где прошла путь от специалиста первого разряда до руководителя подразделения по управлению данными центрального аппарата.

В аппарате правительства с февраля 2020 года Левитская курировала создание и развитие автоматизированной системы мониторинга и анализа госпрограмм, нацпроектов, национальных целей развития и иных проектов. Обеспечивала общую координацию деятельности ряда проектных групп Координационного центра правительства.