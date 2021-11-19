Члены СПЧ на встрече с Путиным планируют обсудить закон об иноагентах и пытки в тюрьмах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на встрече с главой государства Владимиром Путиным планируют обсудить совершенствование закона об иноагентах, ситуацию с правозащитным центром "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) и миграционную политику. Об этом в четверг ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод.

"В настоящее время во всех комиссиях Совета прошли обсуждения тем, которые будут вынесены на встречу с президентом. Это и совершенствование закона об иноагентах, это и ситуация с Национальным регистром доноров костного мозга, и пытки в системе ФСИН, и дело [ректора "Шанинки" Сергея] Зуева, и ситуация с "Мемориалом" [его ликвидацией]. Десятки тем по самым разным направлениям", - сообщил он.

По словам Брода, он хотел бы также на встрече поднять тему совершенствования миграционной политики. Член СПЧ отметил, что в последнее время участились столкновения между мигрантами, растет мигрантофобия и криминализация мигрантов. "Почему не принимается законопроект об адаптации и интеграции мигрантов, который подготовлен несколько лет назад и внесен в Госдуму? Необходимо ускорить принятие пакета предложений для снятия бюрократических и коррупционных ограничений при легализации мигрантов", - заявил он.

Ранее в четверг ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что встреча Совета с Путиным пройдет 9 декабря в онлайн-режиме.