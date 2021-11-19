Слуцкий назвал провокацией и популизмом резолюцию о непризнании Путина президентом России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Внесение конгрессменами США проекта резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году - это провокация и популизм, американским законодателям сначала стоит разобраться со своей избирательной системой. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что сказать? Очередная провокация, популизм и политический пиар, но явно не от большого ума и какой-либо компетенции. Если проект резолюции будет принят в нижней палате Конгресса даже при ее рекомендательном характере, процессу возможного восстановления российско-американского межпарламентского сотрудничества (да и сотрудничества в целом) будет нанесен серьезный удар", - написал депутат.

Комментируя содержание резолюции, он заметил, что авторы "каким-то образом усматривают нарушения при принятии поправок в Конституцию России и называют ряд их них нелегитимными, трактуя некоторые положения в свою пользу". "Господа Коэн и Уилсон, видимо, считают, что у них гораздо больше полномочий, чем у всего российского народа, и им виднее", - констатировал Слуцкий.

Глава комитета заметил, что конгрессмены подвергли критике общероссийское голосование по поправкам, которое якобы было непрозрачным. "Такое ощущение, что они описывают, скорее, прошедшие у себя в стране президентские выборы. Именно там мы наблюдали голосование по почте, когда отправить бюллетень можно было заранее, подозрительные скачки в подсчетах голосов, а те, кто публично выступил против итогов, оказались за решеткой", - напомнил он.

"Авторам этого опуса для начала стоило бы разобраться с выборами президента США и собственной архаичной избирательной системой. Призывы к непризнанию Владимира Путина главой государства в случае его решения баллотироваться на этот пост и победы на выборах - прямое, бесцеремонное вмешательство во внутренние дела России", - резюмировал Слуцкий.

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.