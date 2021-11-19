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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Италии борьбу с терроризмом

Стороны также рассмотрели ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов обсудил в пятницу с послом Италии в Москве Джорджо Стараче актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, в частности борьбу с терроризмом и экстремизмом.

"Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня с упором на проблематику борьбы с терроризмом и экстремизмом, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подчеркнуто особое значение, которое обе стороны придают развитию сотрудничества по линии двусторонней межведомственной рабочей группы по борьбе с новыми вызовами и угрозами, четвертое заседание которой планируется провести 24 ноября в Москве".

Кроме того, стороны рассмотрели и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. "Сыромолотов пожелал Стараче успехов в предстоящей работе по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Россией и Италией", - отметили на Смоленской площади.

Встреча состоялась по инициативе итальянской стороны.

Теги
ИталияРоссияСыромолотов, Олег Владимирович
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