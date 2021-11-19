Кремль считает проект резолюции о "непризнании Путина" примером вмешательства в чужие дела

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года, является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее соответствующий проект внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).

"Безусловно, видели [инициативу конгрессменов]. Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может и каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - сказал Песков. "Это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран", - продолжил представитель Кремля.

"Неудачная инициатива"

В Кремле считают проект резолюции неудачной инициативой и не видят необходимости в ответных заявлениях. "На самом деле, настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особо в ответных заявлениях", - сказал Песков.

"С другой стороны, очевидно, что наши депутаты, конечно, вряд ли оставят [это] без реакции, что мы уже видим, они живо на это реагируют. Достаточно беспрецедентная законотворческая деятельность у американских конгрессменов, это не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений", - продолжил представитель Кремля.

В целом Кремль считает неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это", - сказал Песков.