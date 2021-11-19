Путин получил приглашение посетить Пекин по случаю Олимпиады

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пекин зимой по случаю Олимпиады, решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", - сказал он.

Кремль негативно относится к заявлениям о том, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в Китае, добавил Песков. "Негативно", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Заявление о возможном бойкоте пекинской олимпиады со стороны Вашингтона сделал в четверг президент США Джо Байден. По сведениям газеты The Washington Post, американскому лидеру переданы соответствующие рекомендации, с которыми он может согласиться.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

XXIV зимние Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.