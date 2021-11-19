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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Песков: прямые контакты Белоруссии и ЕС нужны для поиска решений по миграционному кризису

Пресс-секретарь главы государства отметил, что общения президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко недостаточно для нахождения решений по миграционному кризису

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Общения президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко недостаточно для нахождения решений по миграционному кризису, нужны прямые контакты Белоруссии и ЕС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Это процесс (поиска решений путей выхода из миграционного кризиса - прим. ТАСС), [решения] пока не найдены", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

"Кризис на границе в основном Белоруссии и Польши. Собственно, сегодня оба президента [Путин и Лукашенко в телефонном разговоре] выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов. Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС", - продолжил представитель Кремля.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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