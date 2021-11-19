Путин поручил МИД РФ начать переговоры о создании системы гарантий безопасности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ 18 ноября дал поручение начать переговоры по разработке системы гарантий безопасности. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, провокационные действия НАТО на Украине и в Черном море "вынуждают Россию отвечать, принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности". "Это постоянный процесс, он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте. Альтернативой этому являются переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот о чем говорил президент и что он поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию, сделать так, чтобы страны чувствовали себя надежно", - отметил он.

Россия будет вести переговоры по гарантиям безопасности в Европе со всеми, кто имеет к этому отношение, заявил Песков.

"Только вчера было дано поручение президента. Еще предстоит выяснить, как наши визави, партнеры, оппоненты и противники будут относиться к этому. Предстоит большая работа. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств", - сообщил он.

По его словам, переговоры будут вестись не только с европейскими партнерами. "Не обязательно. Со всеми, кто имеет слово в деле обеспечения европейской безопасности", - пояснил он. "Документ - это форма, это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы, это уже вопрос переговоров", - добавил Песков.

По его словам, тема гарантий безопасности будет на повестке дня предстоящих контактов Путина. Путин не обсуждал с Джо Байденом и Ангелой Меркель тему гарантий безопасности, тема свежая, отметил Песков.