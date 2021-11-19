Песков: Москва видит повторение сценария с обманом со стороны НАТО по планам расширения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Действия НАТО на Украине указывают на возможность повторения сценария с расширением альянса на восток при одновременном заверении об отсутствии подобных планов. Такую оценку ситуации дал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент [РФ Владимир] Путин вчера напоминал наше достаточно недавнее прошлое, когда РФ обманули, я говорю простым человеческим языком, России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на восток, но потом обманули - НАТО пошла дальше на восток", - отметил представитель Кремля.

"Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры [альянса] на восток, видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва считает неприемлемыми планы дальнейшего расширения НАТО на восток. "Повторение недавнего прошлого - крайне недопустимый для нас сценарий", - указал Песков.

Говоря о возможном требовании к НАТО о невступлении Украины в альянс, он отметил, что "Украина - суверенное государство" и "Россия в отличие от других стран не вмешивается в дела других государств".