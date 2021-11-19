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Лавров обсудит с председателем ОБСЕ подготовку к заседанию Совета МИД организации

Встреча пройдет в Стокгольме 2-3 декабря

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая в пятницу переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, сообщил, что планирует обсудить подготовку документов к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Сегодня хорошая возможность поговорить о том, что произошло за этот год на нашем общем пространстве ОБСЕ в рамках подготовки к Совету министров иностранных дел, который состоится в Стокгольме в начале декабря, - сказал министр. - Будем готовы услышать ваши оценки о состоянии подготовки документов и рассчитываю хотя бы кратко обсудить состояние наших двусторонний отношений".

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Стокгольме 2-3 декабря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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