Путин подписал закон о ратификации протокола по уведомлениям о пусках ракет РФ и КНР

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола по продлению до 16 декабря 2030 года российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол между РФ и КНР был подписан в Москве и Пекине 15 декабря 2020 года и разработан для распространения правового режима, установленного соглашением об уведомлениях о пусках баллистических ракет. Само межправительственное соглашение было подписано в 2009 году и устанавливает механизм и содержание взаимного уведомления на конфиденциальной основе о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет в направлении другой стороны и космических ракет-носителей, временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия, а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях.

В пояснительной записке ранее отмечалось, что "продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 г. отвечает интересам Российской Федерации". Также подчеркивается, что реализация закона не противоречит положениям международных договоров РФ.