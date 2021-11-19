Захарова заявила, что Россия никому не навязывает свои взгляды

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за настоящее многообразие взглядов и право выбора модели развития для каждого государства мира, при этом никому не навязывает своих подходов в отличие от агрессивных сторонников либеральных концепций. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II Всероссийском форуме "Народы России", организованном Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

"В отличие от ультра-либералов, агрессивно насаждающих стандарты новой этики, а теперь уже "новых нормальностей", путем предъявления практически в ультимативной форме требований отказаться от традиционализма, мы свой взгляд никому не навязываем. Это принципиально важный момент", - подчеркнула она. По ее словам, противники традиционных взглядов зачастую "не готовы вести честную и открытую конкуренцию", которая предполагает выбор на соревновательной основе вместо запретов чего-либо.

России, как указала Захарова, в нынешних условиях на международной арене приходится доказывать, что каждое государство имеет право на свое видение собственного развития, модели экономического и культурного пути. "Получается, что сегодня во многом голос нашей страны именно раздается в защиту плюрализма, то есть такого многообразия точек зрения", - сказала дипломат. Она отметила, что сторонники "кардинальных изменений всего социокультурного уклада человечества", окрестили подобную позицию консервативной и традиционалистской, с явно негативным оттенком.

"Мы твердо убеждены в нашем неоспоримом праве жить так, как считаем нужным. Такой подход, как показывают реалии, как показывает большое количество международных конференций, форумов, импонирует многим государствам, которые не желают бездумно внедрять у себя чуждую идеологию. <...> Такая концепция, такой наш подход способствует, на мой взгляд, еще и росту авторитета нашей страны среди сторонников бесконфликтного перехода к подлинной многополярности в международных делах. Такой разумный консерватизм", - пояснила официальный представитель МИД РФ. Она добавила, что это происходит на фоне того, как отдельные страны мира "агрессивно навязывают свою повестку" другим, насильственно насаждают свои ценности и не приемлют какой-либо альтернативы.

Захарова указала, что, таким образом, внешняя политика РФ нацелена на равноправное сотрудничество государств при соблюдении правил честной экономической конкуренции, отстаивание всеобщей равной безопасности и справедливого распределения благ глобализации.