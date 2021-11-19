Путин подписал закон о ратификации соглашения СНГ по подразделению разминирования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по совместному инженерному подразделению гуманитарного разминирования вооруженных сил стран СНГ. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2020 года. Его целью является "определение порядка формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, его статуса на территории принимающей/ транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования".

Согласно документу, состав сил и средств подразделения определяется Советом министров обороны государств - участников СНГ на основе предложений сторон. Оно состоит из командования, штаба и национальных инженерных подразделений. Командир совместного подразделения назначается Советом министров обороны по представлению координационного комитета.