Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о выслуге лет военных

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим-контрактникам и для установления размера такой надбавки для военных пенсионеров. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 10 февраля. Глава государства внес документ на ратификацию в Госдуму в сентябре. Нижняя палата парламента ратифицировала соглашение 21 октября, Совет Федерации - 10 ноября.

Согласно пояснительной записке, заключение такого соглашения было продиктовано необходимостью "сохранения за военнослужащими, а также за лицами, уволенными с военной службы, права на назначение ежемесячной надбавки" с учетом приобретенной ими выслуги лет на службе в вооруженных силах и других воинских формированиях России и Южной Осетии "при условии, что в периоды прохождения ими военной службы они являлись гражданами одной из сторон".

Закон устанавливает, что "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах одной стороны, в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет засчитываются в календарном исчислении периоды прохождения ими военной службы в вооруженных силах другой стороны" при наличии гражданства. Аналогичное правило вводится и для служивших в одной из стран - участниц соглашения военных, вышедших на пенсию, которая назначается в соответствии с законами другой страны.