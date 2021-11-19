Путин и Мирзиёев примут заявление о работе по обеспечению информационной безопасности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев в пятницу в ходе встречи в Москве примут совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"[Сегодня] день российско-узбекистанских отношений, [это] очень важно, Узбекистан наш стратегический партнер, наш союзник. Очень объемная подготовка была проделана двумя странами перед визитом, на полях этого визита проходит много совместных мероприятий, много документов на полях визита подписывается. Тоже всю информацию представим", - сказал представитель Кремля.

"Сами президенты примут совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности. Это не подписной документ, это совместное заявление, которое принимается. Будет беседа Путина с Мирзиёевым, затем контакты продолжатся в формате рабочего завтрака", - проинформировал пресс-секретарь.

Кроме того, у Путина в пятницу запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Кремль также сообщит о вопросах, которые будут на повестке дня.

Утром российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, напомнил Песков.