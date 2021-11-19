Матвиенко: для развития Ингушетии и раскрытия ее потенциала нужна господдержка

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная поддержка необходима для развития Республики Ингушетия и улучшения ее социально-экономического состояния, об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

"Конечно, с учетом накопившихся в Ингушетии проблем, объективно они есть, мы их хорошо знаем, нужна серьезная поддержка федерального центра", - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что у Ингушетии огромный потенциал и необходимо создать условия, чтобы этот потенциал был раскрыт. "Чтобы улучшилась жизнь, уровень жизни повышался, доходы людей, благополучие, комфортная среда. <...> То, что вы настойчиво работаете с федеральными органами власти, это правильно, это нужно. И еще раз подчеркну - мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку", - сказала она.

Матвиенко добавила, что в Совфеде подготовят постановление, которое будет согласовано с правительством РФ, по оказанию мер поддержки в экономическом и социальном развитии республики. "Мы все ваши предложения, безусловно, учтем", - добавила она.

В свою очередь, Калиматов поблагодарил Матвиенко за проведение Дней Ингушетии в Совфеде, а также за внимание к республике, к ее проблемам. "Те задачи, которые были, в первую очередь, президентом РФ Владимиром Путиным поставлены, консолидация общества, социальный вопрос, в этой части я думаю, что у нас зрелость показала республика, жители республики", - сказал он.

Дни Республики Ингушетия проходят с 17 по 19 ноября в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Представители делегации Республики Ингушетия во главе с руководителем региона Махмудом-Али Калиматовым и председателем Народного собрания Магометом Тумгоевым представили сенаторам ситуацию в регионе на текущий момент, доложили об успехах и проблемах в социально-экономическом развитии.

О регионе

Ингушетия - самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная 4 июня 1992 года, расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части. Республика Ингушетия граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории республики проходит участок государственной границы Российской Федерации с Республикой Грузия. В республике насчитывается 4 района, 5 городов республиканского подчинения. Столица - город Магас. Основная река - Сунжа. Протекают также реки Асса, Фортанга, Армхи, Гулойхи, Фазтонка, Чемульга.