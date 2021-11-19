Путин обсудил с СБ РФ работу в международных структурах, в том числе в борьбе с пандемией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На нем глава государства затронул вопросы российской деятельности в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур, в том числе по теме борьбы с пандемией.

Он обратил внимание на то, что Россия активно работает на различных международных площадках, в разных международных организациях, прежде всего - в ООН и региональных структурах.

"Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - отметил Путин.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.