Лавров: РФ предлагает вернуть формат диалога "5+3+1" по безопасности в Балтийском регионе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва предлагает возобновить работу формата пяти североевропейских стран, трех прибалтийских и России для налаживания диалога по стабильности и безопасности в Балтийском регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"Мы не раз уже предлагали нашим шведским коллегам принять меры для того, чтобы содействовать налаживанию диалога по проблематике региональной стабильности и безопасности в Балтийском регионе. Наше предложение заключается в том, чтобы вернуться к тому формату, который на каком-то этапе был задействован - это пять североевропейских стран, три страны Прибалтики и Российская Федерация", - указал глава дипведомства.