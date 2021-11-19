{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: РФ предлагает вернуть формат диалога "5+3+1" по безопасности в Балтийском регионе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва предлагает возобновить работу формата пяти североевропейских стран, трех прибалтийских и России для налаживания диалога по стабильности и безопасности в Балтийском регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"Мы не раз уже предлагали нашим шведским коллегам принять меры для того, чтобы содействовать налаживанию диалога по проблематике региональной стабильности и безопасности в Балтийском регионе. Наше предложение заключается в том, чтобы вернуться к тому формату, который на каком-то этапе был задействован - это пять североевропейских стран, три страны Прибалтики и Российская Федерация", - указал глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров: форматам сотрудничества на Севере Европы надо продвигать объединительную повестку
Глава МИД РФ указал, что у сторон сохраняются поля для сотрудничества в Балтийском регионе и на Севере Европы, несмотря на растущую напряженность в соответствующих зонах, в том числе "в связи с нарастающей активностью НАТО в непосредственной близости от российских границ"
Читать полностью