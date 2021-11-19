Лавров заявил, что Москва отмечает кризис доверия среди государств - членов ОБСЕ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кризис доверия между странами - участницами ОБСЕ углубляется. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"С момента нашей февральской встречи, когда госпожа министр была здесь с первым визитом в качестве руководителя ОБСЕ, ситуация на пространстве организации лучше не стала, проблем не убавилось. Мы признаем, что положение дел характеризуется углубляющимся, если быть откровенным, кризисом между государствами-участниками и преобладанием конфронтационной логики над конструктивным диалогом и сотрудничеством, ради чего, собственно, ОБСЕ и создавалась", - сказал он.

Министр отметил, что на переговорах российская сторона подчеркнула, что попытки использовать ОБСЕ для вмешательства во внутренние дела - "весьма опасный путь". "Эти попытки должны пресекаться", - подчеркнул он.

Лавров указал также на некоторые недостатки в текущем варианте функционирования организации. "В силу широкого географического охвата, всеобъемлющего охвата, правил консенсуса организация способна действительно играть значимую роль в поиске коллективных ответов на общие вызовы и угрозы. Чтобы этот очень важный объединительный потенциал был раскрыт, ОБСЕ должна повысить эффективность своих институтов, своих полевых присутствий, выправить определенные диспропорции в ее деятельности - и географические, и тематические", - пояснил глава МИД РФ.

По его словам, на переговорах удалось обменяться мнениями о том, как можно повышать эффективность организации. Лавров также напомнил о том, что Россия вместе со своими союзниками уже давно продвигает целый пакет предложений о реформе ОБСЕ, "чтобы она в полной мере оправдывала свой межправительственный характер".