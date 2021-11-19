Слуцкий заявил, что в Думе осуждают давление на русскую общину в США и следят за ситуацией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расследование американских спецслужб в отношении членов Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США стало следствием развернутой в стране охоты на ведьм, в Госдуме осуждают давление на русскую общину. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это решение очевидным образом стало следствием охоты на ведьм. Фактически мы видим, что для американских, если так можно выразиться, правоохранительных органов сама по себе причастность к русской общине в США является поводом для проверок и расследований", - написал он.

Слуцкий обратил внимание на то, что "причиной активности спецслужб якобы стал закон об иностранных агентах", при том что Вашингтон постоянно критикует Москву "за введение схожего по названию законодательного акта, хотя российское законодательство в этой сфере в разы мягче и касается тех, кто получает финансирование из-за рубежа".

"Сами США без стеснения рассылают гранты по всему миру, создают бесконечные фонды поддержки демократии, которые потом активно используются для раскачивания обстановки, для смены неугодных режимов. Но это ведь "другое"...", - добавил Слуцкий.

"Градус русофобии в США, похоже, начинает пробивать верхние отметки. Гуманитарная область, контакты между людьми, культура должны оставаться вне политики. И уж тем более - вне сферы уголовного преследования. Осуждаем давление на русскую общину и будем пристально следить за ситуацией", - резюмировал глава комитета.

КСОРС сообщил в четверг, что приостановил деятельность в Соединенных Штатах в связи с "расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР". По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах".