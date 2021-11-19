Лавров: Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации НАТО и ЕС на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия не оставит без внимания грубейшие провокации НАТО и ЕС, в том числе в их попытках подыгрывать милитаристам на Украине. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"Мы открыты к диалогу с нашими западными коллегами, об этом вчера очень подробно говорил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми нам постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягают на российский Крым", - сказал глава российского дипведомства.

"Все эта воинственная риторика и военные приготовления на Украине никоим образом не встречают никакой принципиальной оценки со стороны Запада, - добавил Лавров. - Мы видим, что происходит, но, я вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные, национальные интересы были каким-либо образом ущемлены. У нас есть все, чтобы это обеспечить".

Отношения России и Запада

Отвечая на вопрос шведского журналистам о том, что Россия планирует делать, чтобы исправить отношения с Западом, Лавров отметил, что данный вопрос является неприличным. "Это уже стало традицией наших западных коллег, проникает это в мысли и самовосприятие таких нейтральных стран, как Швеция и тем более проникает этот менталитет в умы средств массовой информации, - подчеркнул глава МИД РФ. - Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям - это неприлично, это полностью подрывает основы, на которых зиждется ОБСЕ, и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид ООН, все ценности которой изложены в ее уставе".

Лавров указал, что Россия собирается выстраивать отношения с Западом на основе Устава ООН, а также в ОБСЕ, "в которой все должны достигать баланса интересов, а не покорно соглашаться с тем, что диктует Запад". Министр выразил надежду, что Швеция с ее традициями нейтралитета "будет играть роль страны, которая продвигает консенсус, согласие и объединительную повестку дня, а не мыслит категориями, почему Россия не послушна демократическому Западу".

"Мы всегда открыты к диалогу, но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе и на основе поиска баланса интересов", - заключил министр.