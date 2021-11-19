Лавров: форматам сотрудничества на Севере Европы надо продвигать объединительную повестку

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в условиях нарастающей активности НАТО вблизи своих границ выступает за продвижение объединительной повестки дня в сложившихся на Севере Европы форматах многостороннего взаимодействия. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Он указал, что у сторон сохраняются поля для сотрудничества в Балтийском регионе и на Севере Европы, несмотря на растущую напряженность в соответствующих зонах, в том числе "в связи с нарастающей активностью НАТО в непосредственной близости от российских границ".

"Мы за то, чтобы те форматы сотрудничества, которые сложились на севере, использовались для продвижения общей повестки дня. В том числе имею в виду наше председательство в Арктическом совете на текущие два года, где у нас со Швецией и другими странами, входящими в эту структуру, налажено прагматичное и полезное взаимодействие", - отметил он.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.