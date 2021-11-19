Лавров: Россия настаивает на безальтернативности полного выполнения минских соглашений

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия настаивает нам том, чтобы минские соглашения были выполнены последовательно и безальтернативно. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

"В фокусе внимания была роль ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса. Нами подчеркнута безальтернативность полного, последовательного, всестороннего выполнения минского комплекса мер, и мы исходим из того, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя на Украине и в контактной группе, должно содействовать прямому диалогу сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что это предусмотрено минскими договоренностями, "где черным по белому записана необходимость согласовывать, находить договоренности между Киевом, Донецком и Луганском по таким вопросам, как особый статус этих территорий, проведение выборов и многое другое".

18 сентября президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж минских соглашений.

Оценки СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине должна давать беспристрастные оценки положению дел с правами человека в этой стране, сказал Лавров.

"И, конечно же, мы ожидаем, что в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет обеспечиваться беспристрастность при наблюдении за ситуацией на всей территории Украины, где положение дел с правами человека, особенно языковыми, образовательными правами национальных меньшинств, весьма и весьма печально", - сказал он.

Лавров также призвал профильные международные организации добиваться отмены дискриминационных решений. "Но Киев продолжает упрямо гнуть свою линию, и мы не наблюдаем серьезного стремления наших западных коллег пресечь эти грубейшие нарушения и украинской конституции, и многочисленных обязательств Киева по международным европейским конвенциям", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ отметил, что СММ должна напрямую работать с Донецком и Луганском, так как без этого будет невозможно обеспечить необходимый вес и авторитет международных наблюдателей в глазах населения республик. "Без чего невозможно обеспечить выполнение Минских договоренностей", - заключил он.