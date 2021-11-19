Россия подготовила проект декларации к СМИД ОБСЕ по борьбе с террористами в интернете

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия подготовила проект декларации по противодействию использованию интернета террористами к предстоящему 2-3 декабря заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Мы заинтересованы в том, чтобы на СМИД ОБСЕ в Стокгольме, который состоится 2-3 декабря, мы смогли констатировать успешное проведение этого мероприятия. Мы коротко обсудили те проекты решений, которое шведское председательство распространило и над которыми сейчас идет работа. Россия внесла свой вклад в копилку проектов итоговых документов министерского заседания, в частности мы подготовили проект декларации по противодействию использованию террористами сети Интернет", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы все решения заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме "помогали объединять страны-участницы для ответа на общие для всех без исключения вызовы".