Грушко заявил, что у Москвы нет и не может быть никаких контактов с секретариатом НАТО

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва не контактирует с секретариатом НАТО, поскольку Брюссель сделал невозможной деятельность российских дипломатов. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

хуже не будет, потому что некуда

Взаимодействие России и НАТО: хуже не будет, потому что некуда

"В настоящий момент контактов с секретариатом НАТО нет и их не может быть, потому что НАТО сделала невозможной работу наших дипломатов в Брюсселе", - сказал он.

Грушко заявил, что активность НАТО в Европе будет обсуждаться Россией со странами альянса в контексте безопасности на континенте.

"Натовская тематика в контексте вопросов общеевропейской безопасности будет продолжать находиться на повестке в наших политических контактах со всеми странами альянса, которые будут готовы эту тему обсуждать", - отметил он.

Так, состояние отношений России и НАТО было одной из тем, состоявшихся в Париже переговоров в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны РФ и Франции, указал Грушко.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.