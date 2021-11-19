Грушко заявил, что предложение о мораториях на размещение РСМД в Европе остается в силе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина о встречных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Европы остается на повестке дня, его актуальность в нынешних условиях возросла. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Предложение президента о встречных мораториях остается в силе, оно тем более востребовано в нынешних условиях, и, конечно, мы исходим из того, что здоровые силы, в том числе и в НАТО, которые осознают все пагубные последствия для европейской безопасности, перспективы превращения вновь нашего континента в арену противостояния по калькам холодной войны, должны сделать выводы и, наконец, проявить политическую волю для продолжения разговора на эту тему", - сказал он.

"Мы неоднократно говорили о том, что мы готовы договариваться по всем другим аспектам, связанным с реализацией этой инициативы, включая применение механизмов транспарентности и верификации", - добавил высокопоставленный дипломат.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу. Эта тема также обсуждалась на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств в Париже 12 ноября.