Лавров обсудил с главой МИД Турции по телефону ситуацию на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил текущую ситуацию на Украине и подчеркнул опасность курса Киева, направленного на эскалацию напряженности на юго-востоке страны.

"Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также Лавров в разговоре с Чавушоглу призвал его серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества Киева и Анкары, которое способствует милитаризации Украины.

"Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Стороны не оставили без внимания и другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах, а также обсудили двустороннюю повестку. "Рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне".