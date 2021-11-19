В комиссии Госсовета представили свои предложения к законопроекту о региональной власти

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Члены комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" в ходе заседания представили предложения к законопроекту о региональной власти, акцентировав внимание на необходимости уточнения полномочий регионов для их полноценного финансового обеспечения. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кремля.

"Члены комиссии представили замечания и предложения к проекту закона. В ходе обсуждения основной акцент был сделан на необходимости уточнения перечня собственных полномочий регионов в целях их эффективной реализации и полноценного финансового обеспечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании члены комиссии обменялись мнениями о создании дополнительного механизма защиты интересов регионов, который предусматривает активное участие Госсовета в разрешении споров и урегулировании разногласий между органами публичной власти субъекта Российской Федерации.

Отмечается, что рекомендации участников заседания будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

Также Госсовет решил принять за основу методику оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни российских граждан и провести мониторинг применения этой методики.

В заседании под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и мэра Москвы Сергея Собянина приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители федеральных, региональных, муниципальных органов государственной власти и экспертных организаций.

О законопроекте

Госдума 9 ноября в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Законопроект также устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Парламент Татарстана не поддержал эту инициативу. На данный момент это единственный регион, глава которого именуется президентом.