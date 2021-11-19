Семь кандидатов подали документы для участия в конкурсе на пост мэра Белгорода

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Семь кандидатов - врио главы городской администрации, врач, пенсионер и предприниматели подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Белгорода, сообщила в пятницу пресс-служба городского совета.

Депутаты городского совета Белгорода на внеочередном заседании 13 октября приняли досрочную отставку мэра города Юрия Галдуна. Экс-заместителя губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ Юрия Галдуна избрали на пост мэра Белгорода по итогам конкурса в марте 2019 года.

"Конкурсная комиссия 19 ноября завершила прием документов от кандидатов на замещение должности главы администрации Белгорода. О своем участии заявили семь человек - действующий руководитель [врио главы] администрации, четыре предпринимателя, врач и пенсионер", - говорится в сообщении.

Документы подали первый заммэра города Антон Иванов, временно исполняющий обязанности главы администрации после отставки Галдуна, директор ООО "НедвижСтрой" Артем Алексеев, врач анестезиолог-реаниматолог Белгородской областной клинической больницы Сергей Михайликов, директор ООО "Сити-Бел" Владимир Бывшев, директор ООО "Нефтехим-Комплект" Максим Малютин, предприниматель Сергей Даньков и пенсионер Игорь Каденко. После проверки документов 1 декабря состоится конкурс, по его итогам комиссия определит кандидатов, которые представят свои программы на сессии городского совета.