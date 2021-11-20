Главы МИД РФ и Узбекистана отметили масштаб договоренностей по итогам визита Мирзиёева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе телефонного разговора в субботу отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, которые прошли в пятницу в Москве.

"Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также условились наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

По сообщениям пресс-службы лидера Узбекистана, в рамках визита Мирзиёева в Москву было подписано 18 документов, затрагивающих различные сферы двустороннего сотрудничества. В их числе - межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности, Комплексная программа сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, соглашение о сотрудничестве в области образования, программа сотрудничества между МИД двух стран на 2022-2023 годы.