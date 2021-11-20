Сурков уверен, что Россия еще подтвердит свой "статус одного из немногих глобализаторов"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мир нуждается в очередном разделе сфер влияния, чтобы развести исходящие от сверхдержав потоки хаоса от "социальной энтропии", и Россия должна получить свою долю в этом процессе. Такое мнение высказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованной в субботу на портале "Актуальные комментарии" статье "Куда делся хаос? Распаковка стабильности".

"<...> В начале [XXI] века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", - считает Сурков.

Он, однако, напомнил о физическом законе возрастания энтропии в замкнутой системе и поставил вопрос о том, "где теперь хаос, которого вроде нигде не видно". Сурков сделал вывод, что "хаос уходит в слепые зоны общественной жизни". "Люди не хотят быть против. Люди хотят быть параллельно, не пересекаясь с системой без крайней нужды", - полагает экс-чиновник. По мнению Суркова, прямой угрозы это не представляет, "система как никогда, слава богу, прочна". Но и игнорировать данную проблему, как считает автор статьи, неразумно: в качестве примера он привел конец 1980-х, когда "все пошло не по плану". Идею же "либеральных экспериментов" для "выпуска пара" экс-чиновник считает рискованной, так как "разгерметизация системы <...> способна привести к необратимой дестабилизации".

Сурков заключил, что социальную энтропию нужно "выносить куда-нибудь подальше", "экспортировать для утилизации на чужой территории".

Раздел сфер влияния

Он в связи с этим подчеркнул, что "экспорт хаоса дело не новое" и "все империи делают это". "На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы", - пишет Сурков. По его мнению, "жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают", что Россия не утратила имперских инстинктов.

При этом "крупнейшим поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок" бывший помощник президента РФ назвал Соединенные Штаты Америки. Что касается Евросоюза, то, по мнению Суркова, это объединение "в перспективе может быть как источником хаоса, так и его абсорбентом", причем "последнее представляется более вероятным".

Сурков считает, что "выбросы социальной энтропии" больших государств можно контролировать так же, как парниковые выбросы, однако вопрос в том, как сильно должны обостриться геополитические разногласия, чтобы "сверхдержавы выработали новый порядок сосуществования".

"Как бы то ни было, необходим очередной раздел сфер влияния. И он (рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно) обязательно состоится. Вопрос лишь в том, какой ценой", - полагает Сурков. По его словам, разделение на сферы влияния необходимо, чтобы избежать столкновений потоков социального хаоса из политических систем крупных стран. По мнению автора, на следующем историческом цикле "Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала".

"Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика", - полагает бывший помощник президента.

О Суркове

Сурков с 1999 года по 2011 год в разное время занимал посты замглавы Администрации президента РФ, замруководителя администрации - помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля. В 2011-2013 годах он работал на посту вице-премьера, а затем с 2013 года по начало 2020 года вновь занимал пост помощника президента.

Сурков является автором ряда публицистических статей, ставших предметом широкого общественного обсуждения. В частности, в ноябре 2006 года при описании российской политической системы он использовал термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" - политическому режиму, управляемому, по его мнению, извне.