Песков не исключил провокаций для оправдания обвинений в угрозе вторжения РФ на Украину

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину.

"Этого нельзя исключать", - заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Таким образом Песков прокомментировал предположение, что заявления о том, что Россия готовит вторжение на Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

По мнению представителя Кремля, "эта истерика нагнетается искусственно". "Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - уверен он.

Песков добавил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на Зарубина, чего добивается Украина заявлениями о последствиях для России в случае вторжения.

По мнению Пескова, Украина "добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше". "Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия", - убежден представитель Кремля.